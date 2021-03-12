Bursa Ticaret Borsası'ndan önemli iş birliği - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası'ndan önemli iş birliği

12.03.2021 11:49
Bursa Ticaret Borsası'ndan önemli iş birliği, System.String[]

Bursa'nın önemli bir tarım şehri olduğunu dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, ileri teknolojiye dayalı bilinçli üretim uygulamalarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bursa'nın önemli bir tarım şehri olduğunu dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, ileri teknolojiye dayalı bilinçli üretim uygulamalarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bursa Ticaret Borsası ile Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında, tarım sektöründe eğitim eksikliğini gidererek, ileri teknolojiye dayalı bilinçli tarım üretimini teşvik etmek maksadıyla iş birliği protokolü imzalandı. Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan Onur ile Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut arasında gerçekleştirilen protokol için imza töreni düzenlendi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa'nın önemli bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Tarım sektörünün yüzde 4,8 büyüme oranı ile 2020 yılında büyüyen sektörlerin başında geldiğini hatırlatan Başkan Özer Matlı, "Şehrimizde tarım sektörünü dünya ile rekabet edecek bir noktaya taşımak istiyoruz. Salgınla birlikte artan korumacı politikalar ve gıdaya olan talebin çok daha fazla artması, geleneksel üretim modellerinin değişmesini zorunlu kılıyor. Bundan yola çıkarak, tarım sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin yanı sıra üreticilerimizin geleneksel üretim biçimlerini terk ederek bilimsel yöntemleri öğrenip uygulaması, mesleki yeterliliğe sahip gençlerimizin yetiştirilmesi amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültemiz ile iş birliğine gittik. İmzaladığımız protokol ile kentimizin halihazırda var olan tarım potansiyelini akademik bilgi birikimiyle daha üst seviyelere çıkarmayı ve ileri teknolojiye dayalı bilinçli zirai üretim uygulamalarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Protokolün içeriğine ilişkin bilgi veren Başkan Özer Matlı, "İş birliği protokolümüz doğrultusunda, üniversitemiz ile birlikte üniversite-sanayi iş birliğine katkı koyacak çalışmalar ile bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler, online ve diğer eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlıyoruz. Ayrıca tarımsal alanda faaliyet gösteren üyelerimiz ve üreticilerimizin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında, 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında proje okulumuz olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerimizi de uygulama ağırlıklı eğitimlere dahil ederek, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak gençlerimizi daha lise sıralarında yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle, Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız protokolün üyelerimize, üreticilerimize, gençlerimize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise ülke tarımının kalkınması için üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini belirterek, Bursa Ticaret Borsası ile önemli bir projeyi hayata geçirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Bursa Ticaret Borsası'ndan önemli iş birliği
Bursa Ticaret Borsası'ndan önemli iş birliği

Ziraat Fakültesi, Türkiye, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası'ndan önemli iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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