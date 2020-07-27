Bursa Ticaret Borsası'ndan TÜRİB'te ilk 6 ayda 275 milyon TL'lik işlem hacmi

TÜRİB ELÜS Piyasasında yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen işlem hacmi rakamlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TÜRİB ile birlikte ülke tarımında devrim yaşandığını ve artık yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal anlamda sahip olduğu potansiyeli fırsata çevirip dünya tarım piyasasında daha fazla söz sahibi olabilmesi, hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz fazlası nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesini sağlamak amacıyla 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve 2019 yılının Temmuz ayından itibaren işlem gerçekleştirmeye başlayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), bu yılın ilk 6 ayında 4 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştı.

TÜRİB Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) piyasasında, yılın ilk 6 aylık döneminde pandemiye rağmen 29 bin 510 işlem gerçekleşirken, işlem miktarı 2.792.598.681 kilogram, işlem hacmi 3.967.009.161 Türk lirası oldu. TÜRİB Yetkili Acentesi olan Bursa Ticaret Borsası da aynı dönemde TÜRİB ELÜS Piyasasında bin 182 işlem adedi, 212.370.416 kilogramlık işlem miktarı ve 275.343.315 Türk lirası işlem hacmi gerçekleştirdi.

"Tarımda yeni dönem"

TÜRİB ELÜS Piyasasındaki 6 aylık işlem hacmi rakamlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Bilindiği üzere korona virüs salgını tüm dünyayı hiç beklemediği bir anda yakaladı. Ancak buna rağmen TÜRİB ELÜS Piyasasındaki Ocak-Haziran dönemi işlem hacmine bakıldığında, Bursa Ticaret Borsası diğer üye borsalar arasında satım işlemlerinde en fazla işlem yapan ilk 3 borsa arasında yer alırken, alım işlemlerinde de ilk 5'te yer alarak, TÜRİB sistemine hızlı bir giriş yaptı. Haziran ayından itibaren atılan normalleşme adımlarıyla günlük işlem adetlerinde yaşanan artışlarla birlikte, yılsonunda çok daha olumlu bir tablo ile karşılaşacağımıza inanıyorum. Bursa Ticaret Borsası'nın da A Grubu büyük hissedarlarından biri olduğu TÜRİB ile ülke tarımında artık yeni bir dönem başlamıştır" dedi.

"TÜRİB, Türkiye'nin yarım asırlık rüyası"

TÜRİB sisteminin; lisanslı depo işletmelerince oluşturulan Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ile buna dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ticaretinin yürütülmesini sağlamak ve borsacılık faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulduğunu kaydeden Başkan Matlı, "Depolanması amacıyla teslim ettiği ürün için lisanslı depo işletmesince düzenlenen ELÜS'ü elinde bulunduran veya borsada söz konusu senetlerin alım satımını gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, yatırımcı olarak işlem yapabilirler. TÜRİB, çiftçimiz ve tarım sektörü için bir milat niteliği taşırken, ülkemizin de yarım asırlık rüyasıdır. Bursa Ticaret Borsası'nın da üyesi olduğu 110 yetkili acentesi, 88 anlaşmalı lisanslı deposu, yaklaşık 50 bin aktif yatırımcısı ve 4,5 milyon ton lisanslı depo kapasitesiyle TÜRİB, kısa zamanda çok büyük yol kat etmiştir" şeklinde konuştu.

"Tarımın geleceği, üreticinin garantisi"

Bundan sonraki öncelikli hedeflerinin TÜRİB sistemini tüm paydaşlara daha yakından tanıtmak olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak, tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla çok önemli bir adım daha attık. Tarım ürünlerinin standartlarının belirlenmesini, ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde, Türkiye'de sadece 5 Ticaret Borsası tarafından şubeleşerek verilen 'yetkili sınıflandırıcılık' hizmetine biz de dahil olduk ve Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. için Ticaret Bakanlığı'na lisans için başvurumuzu yaptık. "Ürün Toprağında Yetişir, Borsasında Değerlenir" sloganıyla çıktığımız bu yolda, TOBB olarak tüm Ticaret Borsalarımızla birlikte TÜRİB'i tarımın geleceği, üreticimizin garantisi olarak görüyoruz ve tarım sektöründe daha aktif rol almaya hazırız" dedi. - BURSA