Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre değer katacak - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre değer katacak

Bursa'nın tarihi mahallelerinden Tayakadın Mahallesi'nde, mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası'na ait sivil mimari örneği binaların yanında projelendirilen Borsa Yeni Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre değer katacak, System.String[]

Bursa'nın tarihi mahallelerinden Tayakadın Mahallesi'nde, mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası'na ait sivil mimari örneği binaların yanında projelendirilen Borsa Yeni Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine; Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Feridun Uyruk, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bursa'ya değer katacak çalışmalara imza atıyoruz"

Törende konuşan Başkan Özer Matlı, göreve geldikleri ilk günden itibaren hayata geçirilen tüm projelerde "Önceliğimiz üyelerimiz, önceliğimiz Bursa" felsefesiyle hareket ettiklerini belirtti. Başkan Matlı, "Osmanlı'nın başkenti Yeşil Bursa'ya yakışır bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yandan üyelerimize yönelik projeler üretmeyi sürdürürken, diğer yandan şehrimize sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda değer katacak çalışmalara imza atıp, öncülük ediyoruz. Bu anlayıştan hareketle, Osmangazi Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında Borsamızın yeni hizmet binasının temel atma töreni için burada bulunuyoruz" dedi.

"Kent turizmine katkı sağlayacak"

Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Sivil Mimari Örneği binaların Bursa Ticaret Borsası'nın ihtiyaçları için kullanılacağı gibi, farklı organizasyonlar, etkinlikler ve sosyal aktiviteler için de tüm Bursa Halkının hizmetine açık olacağını belirten Başkan Matlı, "Şehrimiz hepimizin ortak paydası. Bir yandan tarihimize sahip çıkarken, bir yandan da gençlerimize ve onlardan sonra gelecek olan nesillere Türk ve Osmanlı tarihini tanımalarına imkan sağlamış olacağız. Bursa'nın kalbinde, tarihi aks içerisinde yer alan binalarımızın aynı zamanda şehrimizin turizm potansiyelinin gelişmesine de katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Geçmişle gelecek arasında köprü olacak"

Bursa'nın kültürel ve tarihi kimliğine sahip çıkarken, her geçen gün artan tescil işlem hacmi ile büyüyen Bursa Ticaret Borsası'nın fiziki ortamını da büyütmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Özer Matlı, "500 metrekare alan üzerinde inşaatı hızla devam eden toplamda üç kattan oluşacak yeni hizmet binamız, idari ve teknik birimleri, toplantı ve elektronik satış salonuyla sivil mimari örneği binalarımızdan farklı, modern mimarinin en güzel izlerini taşıyarak, geçmişle geleceği buluşturacak. Yaptığımız tüm yatırımlar yarınlarımız için. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. RifatHisarcıklıoğlu'nun bize kattığı vizyon ve gösterdiği hedefler doğrultusunda 5 yıldızlı Borsa olmayı başardık. Reel sektörümüz için dünya standartlarında oda borsa kalitesinde hizmet sunmak ve katma değer yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışarak hem Bursa'mızı hem de ülkemizi,ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir noktaya taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki yıl, gücümüze güç katacak yeni hizmet binamızın açılışını da TOBB Başkanımız Sayın M. RifatHisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Türk iş dünyasına hediye etmeyi planlıyoruz. Geçmişle günümüz arasında köprü vazifesi görecek olan yeni hizmet binamızın,Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çavuşoğlu: Bursalının hayali gerçek oluyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında, Osmangazi Belediyesi'ne Bursa'nın tarihi yüzünü ortaya çıkardığı ve şehrin geleneksel dokusunu tekrar canlandırdığı için teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Osmangazi, bizim payitaht şehrimizin merkezi. Ne yapsanız altın değerinde önem kazanıyor. Özellikle tarihi dokunun ortaya çıkması, insanımızın adeta nefes almasını sağlıyor. Hisar Projesi, çok büyük bir alanda Bursa'mızın fetih merkezi. Eski Bursa olan Hisar'ın bir plato şeklinde ortaya çıkacak olması Bursa'da aslında herkesin hayalinin gerçekleşmesi demektir" dedi.

"Tarihimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise tarihi şehir Bursa'da gerçekleştirilen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile 'Eski Şehir'i ortaya çıkardıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışarak şehri yenilediklerini belirten Dündar, "Modern bir şehir inşa ediyoruz. Osmangazi, Osmanlı'yı kuran bir şehir. Dolayısıyla ilk dönem Osmangazi eserleri burada. Biz bu eserlerin ayakta kalan, yok olan, yıkılan ve toprağın altında kalan kısacası hepsiyle uğraşarak yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan da Bursa'nın tarihi izlerini taşıyan yapıları yeniden ayağa kaldıran Bursa Ticaret Borsası ve Osmangazi Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Bursa Ticaret Borsası'nın Yeni Hizmet Binası'nın temeline törenle ilk harcı döktü. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre değer katacak - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı         
15:09
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı         
14:50
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu         
13:08
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı         
12:57
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi         
20:09
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 17:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre değer katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei