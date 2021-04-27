Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

27.04.2021 13:01
Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Sosyal destek çalışmalarıyla örnek olmayı sürdüren Bursa Ticaret Borsası, dayanışma ve paylaşma ayı ramazanda bin aileye gıda yardımında bulundu.

Sosyal destek çalışmalarıyla örnek olmayı sürdüren Bursa Ticaret Borsası, dayanışma ve paylaşma ayı ramazanda bin aileye gıda yardımında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de destekleriyle hazırlanan gıda paketleri sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hayata geçirdiği projelerle üyelerine katma değer sağladığı gibi sosyal sorumluluk projelerindede kentte öncü olan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya on bir ayın sultanı ramazanda devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle her yıl hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi bin ailenin yüzünü güldürdü. Bursa TB'nin koordinasyonunda üyelerin katkılarıyla hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımı, muhtarlıklar ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla tamamlandı.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Ramazan ayı paylaşmanın, yardımlaşmanın, beraberliğin, hoşgörünün ayıdır. Maalesef bu yıl da ramazan ayını korona virüs salgınının gölgesinde idrak ediyoruz. Bu süreçte özellikle maddi durumu yeterli olmayan ailelerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bir nebze de olsa yüzleri güldürmek için üyelerimizin katkıları, çatı kuruluşumuz TOBB'un da destekleriyle hazırladığımız gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle rahmet ayı ramazanın tüm üyelerimiz ve hemşerilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Ramazan, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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