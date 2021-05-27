Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor

27.05.2021 11:24
Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor, System.String[]

'Nefes Kredisi' çerçevesinde 150 milyon liralık kredi hacmini borsa üyelerinin hizmetine sunacaklarını belirten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Salgının ekonomik etkilerini asgariye indirmek...

'Nefes Kredisi' çerçevesinde 150 milyon liralık kredi hacmini borsa üyelerinin hizmetine sunacaklarını belirten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Salgının ekonomik etkilerini asgariye indirmek için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başkan Özer Matlı, korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk andan itibaren, salgının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını söyledi. Bu süreçten en ağır etkilenen kesimin KOBİ'ler olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, "Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, 365oda ve borsamızın katkılarıyla, ülkemizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizin likidite ihtiyacını karşılamak üzere Nefes Kredisi'ni bu yıl da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak, kampanya kapsamında yüklü mevduat taahhüdü ve TOBB'un da desteğiyle tüm imkanlarımızı seferber ediyor, 150 milyon liralık kredi hacmini üye işletmelerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

6 ay geri ödemesiz, 12 ay vadeli kredi imkanı

Nefes Kredisi'nden yararlanmak isteyen üyelerin, 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren borsadan alacakları 'faaliyet belgesi' ile anlaşma sağlanan bankalara giderek başvurularını yapabileceklerini kaydeden Başkan Matlı, "Başvurular; alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. 2021 Nefes Kredisi'nden, 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kullanabilecek. 6 ay geri ödemesiz dönemin ardından, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitle yapılacak. Kredi faizi yüzde 17,5 olarak uygulanacak.2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde, ciro kaybı şartı aranmayacak" diye konuştu.

'Can suyu' olacak

Nefes Kredisi desteğinin likidite sıkıntısı çeken KOBİ'ler için 'can suyu' olacağına inandığını belirten Başkan Özer Matlı, "Nefes Kredisi'nin Bursa iş dünyası adına hayırlı olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a, TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kredi Garanti Fonu yönetimine ve kampanyaya katılan bankalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor

Türkiye, Borsa, Kredi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
12:12
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini         
11:49
Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor         
11:43
Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı         
11:33
Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı         
11:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement