Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz