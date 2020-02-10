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Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan işlem gördü
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
| Sığır eti
| kg
| 35,50
| Pamuk ithal preseli
| kg
| 8,25
| Viskon ipliği
| kg
| 16,37
| Dana
| adet
| 7.974,77
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