Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan işlem gördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan işlem gördü - Son Dakika Ekonomi

Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan işlem gördü

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan işlem gördü, System.String[]

Bursa Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 35,5 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Sığır eti kg 35,50
Pamuk ithal preseli kg 8,25
Viskon ipliği kg 16,37
Dana adet 7.974,77

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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