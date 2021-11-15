Bursa Ticaret Borsasından öğrencilere mont yardımı - Son Dakika

Eğitim yardımlarını sürdüren Bursa Ticaret Borsasınca (Bursa TB), İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla belirlenen yaklaşık 900 öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldı.

Bursa Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Bursa TB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle geleneksel hale getirdiği eğitim yardımlarına devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma sonucu Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen ailesi ihtiyaç sahibi yaklaşık 900 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, eğitime her şeyden çok önem verdiklerini belirterek, eğitimin desteklenmesi adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yarının büyük Türkiye'sinin yolunun iyi eğitim almış bireylerden geçtiğini vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteği ile Bursa'mızın 4 dağ ilçesinde belirlenen yaklaşık 900 ihtiyaç sahibi öğrencimize kışlık montlarını personellerimiz aracılığıyla dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim hakkı doğuştan gelen doğal bir haktır. Hiçbir öğrencimiz imkansızlıklar nedeniyle en temel hakkı olan eğitimden mahrum kalmamalı. Bu nedenle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımlarda bulunduğumuz gibi üniversite öğrencilerimize de burs desteği sağlıyoruz. Bursa TB olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerine dün olduğu gibi bugün de destek oluyoruz ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."