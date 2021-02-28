Bursa Ticaret ve Sanayi Odası "47. Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"nin sahiplerini açıkladı - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası "47. Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"nin sahiplerini açıkladı

28.02.2021 11:17
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"ni kazanan kişi ve firmalar belli oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"ni kazanan kişi ve firmalar belli oldu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez sosyal medyadan duyurulan değerlendirme sonucunda 4 kategoride başarılı 51 kişi ve kuruluş belirlendi.

"Kurumlar Vergisi" kategorisinde Liman Uludağ Elektrik, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi, Pro Yem, Yılyak Yakıt, Bursagaz, Rudolf Duraner Kimyevi Maddeler, Contitech Lastik, Polyteks Tekstil, Rollmech Otomotiv ve Göliplik Şeremet Tekstil; "Gelir Vergisi" kategorisinde Şükrü Karagül, Muharrem Yılmaz, Erol Kılıkçıer, Sabahattin Gazioğlu, Mehmet Celal Gökçen, Hüseyin Özdilek, Hikmet Oral, Gezer Keskin, Atila Efe ve Mustafa Taşdelen ödül almaya hak kazandı.

"İhracat" başlığı altında ekonomiye değer katan firmalar; Oyak Renault, TOFAŞ, Bosch, Aunde Teknik Tekstil, Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları, Bosch Rexroth Otomasyon, Karsan Otomotiv, Döktaş Dökümcülük, Borçelik Çelik Sanayi, Durmazlar Makina olarak sıralandı.

"Sektör Liderleri" kategorisinde ödül alanlar ise Mobipa Mobilya, Karataş Demir Çelik, Trakya Yenişehir Cam, Ekonomik Yetkili Müessese, Türk Prysmian Kablo, Limak Uludağ Elektrik, Sütaş Süt Ürünleri, Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (BURULAŞ), Danış Yapı Madencilik, Burkay Uğur Kauçuk Kimya ve Petrol Ürünleri, Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri, Bosch, Borçelik Çelik Sanayi, Oyak Renault, Beyçelik Gestamp Otomotiv, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi, Eskapet Ambalaj, SS Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi, Korteks Mensucat ile Özdilek Otel-Turizm İşletmeciliği oldu.

"Firmalarımızın üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmemesi takdire şayandır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ödül alan tüm iş dünyası temsilcilerini kutladı.

Tüm dünyanın toplumsal ve ekonomik bakımdan tarihi bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Burkay, salgının çalışma hayatından eğitim ve öğretime, sosyal ilişkilerden iletişim yöntemlerine kadar tüm alışkanlıkları derinden etkilediğini belirtti.

Salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren işletmeleri ve çalışma hayatının tüm aktörlerini virüsün etkilerinden korumak adına yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Burkay, bu kapsamda hazırlanan "Acil Eylem Planı" ve "Kriz Masası" ile etkin bir iletişim ağı oluşturduklarını, üyelerinin taleplerini hızla değerlendirmeye aldıklarını bildirdi.

Sektör konseyleri ve meslek komitelerinin aktardıkları sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığına sunduklarına, bu süreçte destek paketlerinin uygulamaya alınmasında etkin rol üstlendiklerine değinen Burkay, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın böylesine zor bir dönemde bile üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmemesi takdire şayandır. BTSO olarak her yıl kent ve ülke ekonomimize en çok katkı sağlayan firmalarımızı ve girişimcilerimizi ödüllendiriyoruz. Bu sene ise ekonomimizin kahramanlarını yaşadığımız sürece uygun bir yöntemle taçlandırıyoruz. 47'nci kez düzenlediğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri'ni almaya hak kazanan müteşebbislerimizi ve firmalarımızı pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda ilan ediyoruz. Ülkemizin güçlü potansiyeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomi alanlarında gerçekleştirilecek reformlar ve daha da önemlisi millet olarak Türkiye'mizin geleceğine olan inancımızla 2021 yılını, kayıplarımızı telafi ettiğimiz ve büyüme hedeflerimize yeniden odaklandığımız bir yıl olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı yürekten kutluyorum."

Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri, Türkiye, Liman, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası '47. Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 03:02:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası "47. Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"nin sahiplerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei