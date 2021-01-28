Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının çevrim içi seminerinde RCEP Anlaşması konuşuldu - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının çevrim içi seminerinde RCEP Anlaşması konuşuldu

28.01.2021 16:29
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının çevrim içi seminerinde RCEP Anlaşması konuşuldu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, 15 Asya Pasifik ülkesinin imzaladığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması'nın üyelere serbestçe başka ülkelerle ticaret anlaşması yapabilme imkanı verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, 15 Asya Pasifik ülkesinin imzaladığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması'nın üyelere serbestçe başka ülkelerle ticaret anlaşması yapabilme imkanı verdiğini belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO organizasyonuyla Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliği ile çevrim içi düzenlenen seminerde, RCEP Anlaşması'nın dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ele alındı.

RCEP Anlaşması'nın 2,2 milyar kişiyi kapsayan, ihmal edilmemesi ve her şeyiyle çok iyi bir şekilde anlatılması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Hindistan'ın da katılması durumunda hemen hemen dünya nüfusunun yarısını etkileyecek bir anlaşmadan ve dünyada en agresif sanayi gelişmelerinin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 5'lerin üzerinde büyüme yapan bir bölge. Türkiye'nin RCEP konusunda mutlaka milli bir politika belirlemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği anlaşmasını tamamlamış, ekonomik anlamda AB'ye entegre olmuş bir Türkiye'nin, RCEP Anlaşması ile kendine fırsatlar ve ticaret imkanları aramasının elini çok güçlendireceğini kaydetti.

Ayrıca Zeybekci, "Anlaşma, üye ülkelere serbestçe başka ülkelerle ticaret anlaşması yapabilme imkanı veriyor. Türkiye olarak, kendi bloğumuzu oluşturmamız lazım. Teknik donanım konusunda eksiğimiz yok. Bu konuda bakanlık ve birliklerimiz ile kurumlarımız çok güçlü bir alt yapıya sahip. Bunları seferberlik anlayışıyla harekete geçirmemiz lazım. AB kozunu ve avantajlarını çok iyi kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşmayla yeni güç dengeleri kuruldu"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise ülke olarak artık her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekti.

Çin'in Asya-Pasifik'teki hakimiyetini artırarak bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasına liderlik etmesinin, bu coğrafyayı yakın gelecekte dünya ekonomisinin büyüme motoru olmaya aday hale getirebileceği görüşünü aktaran Burkay, şöyle devam etti:

"En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'nde Brexit süreci tamamlanırken, Çin ve AB arasındaki yatırım anlaşması, 25 trilyon dolarlık ABD-Kanada-Meksika Ticaret Anlaşması ve Asya Pasifik bölgesinde 15 ülke arasında yapılan tarihin en büyük serbest ticaret anlaşmasıyla yeni güç dengeleri kuruldu. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Birleşik Krallık ile imzalanan serbest ticaret anlaşması ve AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine dönük çalışmalar, dış ticaretimize ivme kazandıracak güçlü adımlardır. Ülkemizin başta Malezya, Singapur ve Güney Kore ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları olmak üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 17 hedef ülkenin 7'sinin ve 28 öncelikli ülkenin 9'unun Asya ülkelerinden seçilmesi, firmaların bu bölgeyle gerçekleştireceği ticaret için büyük önem taşımaktadır."

Gazeteci Sefer Levent moderatörlüğündeki seminerde DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Doğu Asya ve Pasifik Ülkeleri Daire Başkanı Elçin Edis de görüşlerini paylaştı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Bursa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının çevrim içi seminerinde RCEP Anlaşması konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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