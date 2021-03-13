BURSA TIR faciası kurbanı Semih Ural'ın son sözü "Ne bu?' olmuş - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın neden olduğu 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitiren Semih Ural'ın kaza sırasında iş arkadaşı Uğur Şahin ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

Ural'ın iş arkadaşı Uğur Şahin, "Beraber iş yapıyoruz. İş yaptığımız bir firmayı ziyarete gitmişti. Sonra bana bilgi vermek için saat 17.00 gibi beni aradı. Görüşme yaptığını söyledi. Normal konuşuyorduk. 35 saniye falan konuştuk. Konuşma sırasında, 'Hadi be bu ne ulan' dedi. Gürültü de duymadım. Biraz bekledim telefon kapandı. 15- 20 dakika sonra tekrar aradım. Telefon çaldı ama açmadı. Ben sonra bir daha aradım ama yine açmadı. Daha sonra 19.30 sıralarında ortak bir arkadaşımız aradı. Hemen aklıma kaza geldi. Araştırmam sonucunda Kestel Devlet Hastanesi'nde olduğunu öğrendim. Ölen 3 kişinin içinde Semih'in de olduğunu öğrendim. Çok güzel bir adamdı. Ölmek hiç yakışmadı ona. Bugün doğum günüydü. Dostluğumuz adına huzurluyum. Onu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Doğum gününü kutluyorum. Ölüm gerçekten ona hiç yakışmadı" dedi.

Semih Ural, doğum gününde Hamitler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından kılınan gözyaşlarıyla toprağa verildi