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BURSA TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandı

28 dakika önce

TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandıBursa'da kırmızı ışıkta geçen TIR, servis minibüsüne çarptı.

TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandı
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen TIR, servis minibüsüne çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ovaakça'daki trafik lambalarından Bursa yönüne dönmek isteyen İlker Karvan'ın (32) kullandığı 16 AAE 385 plakalı servis minibüsüne kırmızı ışıkta geçen Mürsel Keskin'in (44) kullandığı 38 GB 369 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Bir yemek firmasına ait olan serviste yolcu olmaması olası faciayı önledi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.
BURSA TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
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