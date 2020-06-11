BURSA TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

BURSA TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı

TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandıBursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçti.

TIR karşı şeride geçti, karayolu trafiğe kapandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, Bursa- Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Orhan Başar'ın (45) kullandığı 16 MEJ 63 plakalı TIR, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerleri de aşan TIR, karşı şeride geçti. Kazada Bursa-Ankara karayolu, geliş-gidiş trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan ise olmadı. Kaza yapan TIR, 1 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırılarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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