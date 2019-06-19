Son Dakika Haberleri: BURSA TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı
Son Dakika Güncel Haber

BURSA TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı

42 dakika önce

TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandıBURSA'da, Orhangazi- Yalova yolu üzerindeki keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı
BURSA'da, Orhangazi- Yalova yolu üzerindeki keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR yol ortasında kalınca, İstanbul- Bursa yolu trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi-Yalova yolu Güneyköy yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden Bursa yönüne giden Hüseyin Çimen (47) yönetimindeki 34 LE 6386 plakalı gümrük malı taşıyan TIR, Güneyköy yakınlarındaki çukur bölgede bulunan keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR yol ortasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi ancak yolun kapanması nedeniyle ekipler kaza yerine gelemeyince TIR, bir kamyonet tarafından çekilmeye çalışıldı. Sürücülerin bu girişimi başarılı olamadı.
Kaza nedeniyle İstanbul- Bursa yolu trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan BOZBEY- Mehmet BULDUORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
(Tür: Yurt)
BURSA TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:36 Kaynak: DHA
İstanbul, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak? Emirates Havayolları, 15 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi almak için Türkiye'ye geliyor Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte KONDA araştırmanın anket sonucu Burak Yılmaz, kızları için Lecce'yi reddetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]