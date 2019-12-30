Bursa tır'lar kaydı, bursa- ankara karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Bursa tır'lar kaydı, bursa- ankara karayolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
BURSA TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:20 Kaynak: DHA
BURSA TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı
(Tür: Yurt)
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