Son Dakika Haberleri: Bursa Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Görenleri Şaşırtıyor

Bursa Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Görenleri Şaşırtıyor

55 dakika önce

Bursa'da toplu taşıma araçlarındaki yolcuların unuttuğu eşyalar görenleri şaşırtıyor.

Bursa'da toplu taşıma araçlarındaki yolcuların unuttuğu eşyalar görenleri şaşırtıyor.Kayıp Eşya Bürosu Sorunlusu Havva Çetin,Bu eşyaları her sene kermes düzenleyerek, gelirini huzurevine bağış yapıyoruz dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonlarında, belediye otobüslerinde ve BUDO'ya bağlı deniz otobüslerinde yolcular tarafından unutulan eşyaları Osmangazi İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda saklıyor. Unutulan eşyalar arsasında cüzdan, çanta ve cep telefonunun yanı sıra, arsa tapusu, koltuk değenekleri, yüzlerce düğün davetiyesi, tenis raketleri, hurma, spor ağırlığı, kedi yuvası, duvar tabloları, müzik aletleri yer alıyor. Kayıp eşya bürosunda 1 yıl boyunca muhafaza edilen malzemeler, başvuran sahiplerine teslim edilirken, diğerleri ise kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine gelir sağlamak amacıyla satılıyor.

Unutulan eşyaların kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Kayıp Eşya Bürosu Sorunlusu Havva Çetin, vatandaşların BURULAŞ'a ait toplu taşıma araçlarında unuttukları eşyaları bu süre içinde geldiklerinde alabileceklerini belirtti. Bekleme süresini dolduran eşyaların bir kısmını bağış yaptıklarını söyleyen Çetin, Bir kısmını da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevi yararına her sene kermes düzenleyerek, gelirini huzurevine bağış yapıyoruz. Çok sayıda cüzdan, cep telefonu ve çanta geliyor. Ancak ilginç olan eşyalarda geliyor. Arsa tapuları, koltuk değenekleri, tenik raketleri gibi. diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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