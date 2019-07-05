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BURSA Toprak Mahsulleri Odası, Yenişehir Ovası'nda alımlara başladı

45 dakika önce

Toprak Mahsulleri Odası, Yenişehir Ovası'nda alımlara başladıBursa'nın Yenişehir ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Yenişehir'de buğday alımlarına başladı.

BURSA Toprak Mahsulleri Odası, Yenişehir Ovası'nda alımlara başladı, System.String[]
Toprak Mahsulleri Odası, Yenişehir Ovası'nda alımlara başladı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Yenişehir'de buğday alımlarına başladı. İlk gün getirilen buğdaylar 1 TL 32 kuruşa kadar işlem gördü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi, Yenişehir'de buğday alımlarına başlarken, ilk gün getirilen buğdaylar, 1 TL 32 kuruşa kadar işlem gördü. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz ve Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'la alım merkezinde inceleme yaptı. TMO'ya alım merkezi kurması için 5 dönümlük bir alanı ücretsiz tahsis ettiklerini belirten Belediye Başkanı Aydın, TMO görevlileri ve çiftçilerle görüştü.
Ürününü teslim etmeye gelen çiftçilerden Belediye kantarında tartma ücreti alınmayacağını söyleyen Aydın, Alım merkezinin ilçe merkezinde olması nedeniyle kırsal mahallelerimizden çiftçilerimiz daha kolay biçimde gelebilecekler. TMO, son çiftçimizin malını alıncaya kadar Yenişehir'de faaliyetini sürdürecek. İnşallah Yenişehir çiftçisi memnun olur. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen Ziraat Odası, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum dedi.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, TMO'nun alım merkezi kurmasının çiftçiyi sevindirdiğini vurguladı. İlk gün alınan bazı buğdaylar için kilosuna 1 TL 32 kuruşa kadar fiyat biçildiğini anlatan Aktaş, Ancak geçen yıl dönüme 500 kilo alınan bölgelerde bu yıl rekolte 350 kiloda kaldı. Yağmur yağışının azlığı buğday rekoltesine yansıdı diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
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