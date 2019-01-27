Son Dakika Haberleri: Bursa Trafiği Birbirine Katan Magandalar Kameralara Yakalandı

Bursa Trafiği Birbirine Katan Magandalar Kameralara Yakalandı

1 saat önce

Bursa'da seyir halinde olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü trafikte akrobatik hareketler yaparak ilerlerken, bir bisiklet sürücüsü hafif ticari araca tutunarak yol yaptı.

Bursa Trafiği Birbirine Katan Magandalar Kameralara Yakalandı, System.String[]
Bursa'da seyir halinde olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü trafikte akrobatik hareketler yaparak ilerlerken, bir bisiklet sürücüsü hafif ticari araca tutunarak yol yaptı. O anlar bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik İlçesinde magandalar trafiği birbirine kattı. Orhangazi- Yalova Yolu'nda seyir halindeyken üzerinde 2 kişinin bulunduğu 77 GG 749 plakalı motosiklet, trafikte zik-zak yaparak ilerledi. Başka bir görüntüde de İznik-Bursa Yolu'nda bir bisiklet sürücüsü yanında seyir halinde bulunan hafif ticari bir araca tutunarak ilerledi. Uzun süre araca tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsünü görenler gözlerine inanmadı.

İki olayda da herhangi bir kaza yaşanmazken olay anı yolda seyir halinde bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:16 Kaynak: DHA

Orhangazi, İznik, Bursa, 3. Sayfa
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