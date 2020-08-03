Bursa trafiği "Elektronik Denetleme Sistemleri" ile 7 gün 24 saat takip edilecek - Son Dakika

Bursa trafiği "Elektronik Denetleme Sistemleri" ile 7 gün 24 saat takip edilecek

Bursa'da trafiğin Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile takip edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bursa trafiği

Bursa'da trafiğin Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile takip edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi için hazırlanan protokol kapsamında bir yıl içinde kurulacak sisteme yaklaşık 100 milyon lira harcanması öngörülüyor.

EDS ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi olarak iki ayrı başlıkta ele alınacak sistem, 942 kamerayla çalışacak.

Trafiğin tek merkezden anlık izlenebileceği projenin EDS ayağında 27 hız ihlal koridor sistemi kurulacak. 30 sinyalize kavşakta, 89 kavşak kolunda 282 şeride hitaben kırmızı ışık ihlal sistemi oluşturulacak. 15 noktada park ihlal sistemi yer alacak. Bölge görüntüleme sistemi için de 150 hareketli ve 450 sabit kamera kullanılacak.

Bursa Kentsel Trafik Yönetim Sistemi ayağında ise 240 araç sayım kamerası, 50 hareketli kamera ve 52 kavşak için yön dağılım kamerası bulunacak. Bu kapsamda 52 adaptif sinyalize kavşak yapılacak. 18 değişken mesaj sistemi için led ekran ve 82 bluetooth tabanlı araç algılama sistemi hazırlanacak.

Kameralar trafik sıkışıklığını otomatik algılayacak

Trafik Yönetim Sistemi ile şehrin ana girişleri ve merkez bölgesindeki trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi işlemleri yerine getirilecek. Yol güzergahlarına konulacak sensörlerle yoğunluk bilgileri alınarak elektronik değişken mesaj işaretleriyle trafik yüklerine göre en uygun trafik akışları sağlanacak. Ana arterlerde sıkışıklıkların engellenmesi, otomatik olarak algılanması ve kameralar tarafından gözlemlenerek giderilmesine yönelik senaryolar otomatik ve manuel devreye alınacak.

Yol üzerine konulacak şerit bazlı değişken trafik işaretleri vasıtası ile arterlerdeki trafik yoğunluklarına göre hız kontrol edilecek. Kavşak kontrol cihazları bir merkezden yönetilecek. Şehir halkı ve sürücüler, değişken mesaj işaret panoları, internet, mobil telefon uygulaması ve medya aracılığıyla yoğunluk ve seyahat süresi bilgisi gibi konular hakkında bilgilendirilecek. Maksimum trafik güvenliği sağlanırken, trafikle ilgili her türlü istatistiki bilginin toplanması ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek.

"Senkronizasyon sağlanacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, ihaleye çıkmak üzere oldukları EDS ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi hakkında bilgi verdi.

Şehir kameralarının anlık görüntüleriyle Bursa'nın farklı noktalarındaki trafik akışını da izleyen Aktaş, hayata geçirecekleri yatırımın trafikte senkronizasyonun sağlanması için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

EDS ve Trafik Yönetimi Sisteminin, trafiğin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacağını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Ulaşımın daha konforlu ve sağlıklı olması sağlanacak. Ola ki aksayan bölgelerle alakalı yapılabilecek çalışmaları tek elden görmek gibi ciddi avantajlarımız olacak. Tabii biz kavşak, metro hatları, optimizasyon yol ve benzeri uygulamaları hayata geçeceğiz ama beraberinde de bu uygulamaların bir bütünlük içinde senkronize şekilde çalışmasını gün boyu denetlemek, 7/24 denetlemek bizim önceliğimiz. Ben inanıyorum ki hayalimiz olan ve Nisan 2021'de de trafikle alakalı rahatlamanın şehirde cidden hissedileceği noktayı hep beraber oluşturacağız. Eylülde okullar başladığında inşallah okul ve mesai saatlerinin düzenlenmesi ile alakalı Valilikle yaptığımız bir çalışma var. İnanıyorum ki bunların tamamı Bursa trafiğinin daha senkronize, daha rahat bir şekilde çalışması için önemli bir araç olacak."

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa trafiği 'Elektronik Denetleme Sistemleri' ile 7 gün 24 saat takip edilecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı Beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmeyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti Minibüsçü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları "Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu         
14:22
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu         
14:14
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala         
14:05
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı         
13:52
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı         
13:24
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu 9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu         
12:24
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı         
11:38
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Evrim Keklik'ten Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt         
10:30
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi         
10:00
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı         
09:56
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi         
22:48
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor         
20:50
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 18:01:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa trafiği "Elektronik Denetleme Sistemleri" ile 7 gün 24 saat takip edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei