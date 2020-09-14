Bursa trafiğine bisiklet turu düzenlemesi - Son Dakika

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünya genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" sloganıyla düzenlenen "Kısa Parkur Bisiklet Turu" 16 Eylül 2020 tarihinde saat 08: 00'de gerçekleştirilecektir. Tur esnasında 08: 00-08: 30 saatleri arasında Hüdavendigar Kent Parkı etrafında olan Bent Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Dere Sokak, Odunluk Caddesi ve Dikkaldırım Caddesi kademeli olarak trafiğe kapatılacak. - BURSA