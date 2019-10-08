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Bursa trafiğine cumhurbaşkanı ayarı

53 dakika önce

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnegöl ilçesine yapacağı ziyaretle ilgili trafik yeniden düzenlendi.

Bursa trafiğine cumhurbaşkanı ayarı, System.String[]

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnegöl ilçesine yapacağı ziyaretle ilgili trafik yeniden düzenlendi. Erdoğan'ın Bursa Yenişehir Havaalanından Turanköy kavşağını takiben İnegöl ilçesine geçiş yapacağı güzergahta geçiş esnasında tali yollardan ana yola giriş kısa süreli engellenecek. - BURSA

Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Yenişehir, Çarşamba, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:46 Kaynak: İHA
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