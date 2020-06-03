Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk imza - Son Dakika

Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk imza

Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk imza Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini ortadan kaldırmak ve düzenli bir trafik akışı tesis etmek için projelendirilen Elektronik Denetleme Sistemleri...

Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk imza

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini ortadan kaldırmak ve düzenli bir trafik akışı tesis etmek için projelendirilen Elektronik Denetleme Sistemleri ile ilgili protokol Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalandı.

Bursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için toplu ulaşımı teşvik, yeni raylı sistem hatları, mevcut raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu, yol genişletme, yeni yol ve köprülü kavşak gibi projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle trafik akışının düzene girmesi ve ihlallerin ortadan kaldırılması için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın ön görüldüğü Elektronik Denetleme Sistemi projesinin hayata geçirilmesi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan arasında protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlaması, düzenli ve güvenli trafik akışın temin edilmesi için projelendirilen Elektronik Denetleme Sistemleri için gerekli yatırım Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak. Bir yıl içinde kurulması öngörülen sistem daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Proje kapsamında Emniyet Müdürlüğü trafik sorumluluk bölgesinde, komisyon tarafından yerleri tespit edilen 27 koridorda Ortalama Hız İhlali Tespit Sistemi tarafından hız ihlallerinin tespiti ve 30 sinyalize kavşakta Kırmızı Işık İhlal Sistemi ile kırmızı ışıkta geçen araçların tespiti yapılacak. Yine 15 noktada Park İhlal Sistemi ile istenilmeyen bölgelere park eden araçların tespiti yapılacak ve 9 adet Mobil EDS aracı ile park, duraklama, emniyet şeridi, ofset tarama, ters yön ihlali yapan araçların tespiti sağlanacak.

Trafikte ahenk sağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve turizm değerlerini her geçen gün yükselten Bursa'nın hızla gelişen bir kent olduğunu söyledi. Bursa'ya hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu manada şehrin öne çıkan konuları var. En önemli ise trafik ve ulaşım. Bugün attığımız imzalarla yine trafik ve ulaşım konusunda önemli bir projenin startını vermiş olacağız. Yaklaşık 100 milyona mal olacağını tahmin ediyoruz. Bu manada kısa sürede ihaleye çıkıp, 1 yıllık bir süreç zarfında da bitirmek istiyoruz. Bundan sonra trafikteki uygulamaların daha sağlıklı ve daha rantabl işlemesi ve beraberinde ola ki kurallara uymayanlarla alakalı denetimin 7/24 devam ettirilmesi ve şehirde bir ahengin ortaya çıkarılması için elektronik ortamda çalışmalar hayata geçirilmiş olacak. Bursa trafiğinin bu projeyle daha da rahatlayacağını, bu manada şehre gelenlerin ve şehirde yaşayanların daha rahat edeceğini ifade etmek istiyorum. Destek ve katkıları nedeniyle Emniyet Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son aşamaya geldik

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da uzun süredir bu proje üzerine yoğunlaştıklarını vurgulayarak, "Artık son aşamaya geldik. Özellikle Bursa'mızın asayişini de yakından ilgilendiren, daha ziyade yoğun trafiğin azaltılmasına katkı sağlayacak bu önemli projeyi bitirdik. Büyükşehir Belediyemiz bize bu projede büyük bir katkı sundu. Projeye baktığımız çok büyük bir proje. Maliyet olarak da çok yüksek rakamları içeriyor. Sağ olsun Sevgili Başkanım bizim hiçbir talebimizi eksik bırakmadı. Her talebimize olumlu cevap verdi. Dolayısıyla başta devletimize daha sonra Bursa'mıza ve vatandaşlarımıza çok önemli değer ve katkı sağlayacak bu projede imza aşamasına geldik. Destekleri nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk imza

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa trafiğine elektronik denetim için 100 milyonluk imza - Son Dakika

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