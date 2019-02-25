Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü İçin Bursa Büyükşehir'den 18 Dönüm Arazi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü için Bursa Büyükşehir'den 18 dönüm araziBURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler'de Bursa Emniyet Müdürlüğüne 18 dönüm arazi tahsis edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü için Bursa Büyükşehir'den 18 dönüm arazi



BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler'de Bursa Emniyet Müdürlüğüne 18 dönüm arazi tahsis edildi. Tesis sayesinde, Acemler'de meydana gelen trafiğe buradan anında müdahale edebilecek. Tesisin adına ise, trafik kazasında şehit olan yunus polisi Hayrettin Yılmaz'ın ismi verilecek.



Acemler'de bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 18 dönümlük arazi, Bursa Emniyet Müdürlüğüne'ne tahsis edildi. Araziye yapılan olan tesiste, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul caddesinde olan yerlerinden buraya taşınacak. Bu şekilde de Acemler'de meydana gelen trafik de buradan yapılacak ani müdaheler ile çözüme kavuşacak. Kurulacak tesisin içinde mesleğe yeni başlayan yunus polislerine eğitim verilecek ve çocuklar için de bir trafik akademisi kurulacak. Asayiş Ekipler Amirliği de buraya taşınarak olaylara şehrin göbeğinden müdahale edilecek. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Emniyet teşkilatı şehrin güvenliği ile alakalı canla başla çalışmakta. Bizler geceleri evimizde dinlenirken, bayramımızı seyranımızı yaparken onlar da farklı noktalarda, meydanlarda görev yapıyorlar. 18 dönümlük bu alan ile alakalı Asayiş ve tüm motorlu ekiplerin burada konuşlandırılması ile alakalı bir karar aldık. Milli emlak nezdinde de gerekli yazışmalar ve çalışmalar yapıldı. Ayrıca Emniyet Müdürümüz ve teşkilatı tarafından belirlenecek alanda da 23 Ekim 2018 tarihinde henüz gencecik yaşında görevi başında şehit olan Hayrettin Yılmaz'ın ismi yaşatılacak" dedi. En büyük sorunlarının Trafik Şube Müdürlüğü'nün doğru yerde olmadığını ifade eden Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bu konuda bir kısım çalışmalar yaptık. Belediyemiz ve çevre şehircilik bakanlığımız ile aldığımız destekler ile bu alanda konuşlanmamız konusunda bir uygun görüş belirledik. Bunu yanı sıra bizim şehrimizde genel asayişin sağlanmasında, asayiş ekiplerimizin ve yunus timlerimizin daha etkin hizmet vermesi için onların da burada konuşlanması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın burada katkısının çok olduğundan bahsederek, "Asayiş ve güvenlil hizömetlerinin yönetilebilmesi için personelimizin daha iyi imkanlarda hizmet sunacak kapasiteye ulaşması önemli" şeklinde konuştu.

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