Son Dakika Haberleri: Bursa Trafik Magandaları Trafiği Birbirine Kattı

Bursa Trafik Magandaları Trafiği Birbirine Kattı

1 saat önce

Trafik magandaları trafiği birbirine kattıBursa'da trafikte drift yapan ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Bursa Trafik Magandaları Trafiği Birbirine Kattı, System.String[]
Trafik magandaları trafiği birbirine kattı

Bursa'da trafikte drift yapan ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Akan trafikte birbirinden tehlikeli hareketler yapan sürücü, ardından da el freni çekerek 'drift' yaptı. Yaklaşık 1,5 kilometre boyunca tehlike yaratarak seyreden sürücü, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde yine 'drift' yaptığı sırada çevredekilerin tepkisi üzerine hızla uzaklaştı.

Merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda ise iki araç sürücüsünün birbirleriyle yarışırken kuralları hiçe sayarak 'makas atmak' diye tabir edilen üst üste hatalı sollama yaptı. Trafik magandaların yaşattığı tehlike dolu anlar kameralara yansıdı. Polis, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Osmangazi, Atatürk Caddesi, Merkez, Bursa, Güncel
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