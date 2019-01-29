Bursa Trafikte Kural İhlaline Karşı Helikopterli Denetim

Trafikte kural ihlaline karşı helikopterli denetimBursa İl jandarma komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemeye yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Trafikte kural ihlaline karşı helikopterli denetim



Bursa İl jandarma komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemeye yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesildi. Birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren Bursa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı. Ekipler kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yapan sürücülerin kullandığı araçları durduran Jandarma Trafik ekipleri, 15 sürücüye ceza kesti.

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