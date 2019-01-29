Son Dakika Haberleri: Bursa Trafikte Kural İhlaline Karşı Helikopterli Denetim

Bursa Trafikte Kural İhlaline Karşı Helikopterli Denetim

43 dakika önce

Trafikte kural ihlaline karşı helikopterli denetimBursa İl jandarma komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemeye yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Bursa Trafikte Kural İhlaline Karşı Helikopterli Denetim, System.String[]
Trafikte kural ihlaline karşı helikopterli denetim

Bursa İl jandarma komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemeye yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesildi. Birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren Bursa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı. Ekipler kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yapan sürücülerin kullandığı araçları durduran Jandarma Trafik ekipleri, 15 sürücüye ceza kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Bursa, Jandarma, Güncel
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