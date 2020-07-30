BURSA Trafikten men edilen minibüs, içindeki kurbanlıklarla otoparka çekildi - Son Dakika

Trafikten men edilen minibüs, içindeki kurbanlıklarla otoparka çekildi

Bursa'da, hurdaya ayrılan minibüsle kurbanlık küçükbaş hayvan taşıyan Alaattin T.?ye polis ekiplerince bin 500 TL para cezası kesildi. Minibüs, içerisindeki hayvanlarla birlikte otoparka çekildi.

İnegöl Hayvan Pazarı önünde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaattin T. yönetimindeki plakasız minibüsü durdurdu. Ekipler, koltukları sökülen minibüste 10 küçükbaş hayvan olduğunu belirledi. Yapılan sorgulamada minibüsün daha önce hurdaya ayrıldığı ve trafiğe çıkmasının yasak olduğu tespit edildi. Alaattin T.'ye trafikten men araç ile yola çıktığı için bin 500 TL ceza kesildi. Minibüs içerisindeki hayvanlarla birlikte çekici ile otoparka götürüldü.