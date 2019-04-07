Bursa Trafo Yandı, 25 Bin Nüfuslu Mahalle Karanlığa Gömüldü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mahallenin trafosunda çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 bin nüfuslu mahallenin elektrikleri gitti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde mahallenin trafosunda çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 bin nüfuslu mahallenin elektrikleri gitti.
Edinilen bilgilere göre; İnegöl'ün Turgutalp
mahallesi Barbaros caddesi üzerinde kurulu olan mahallenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. O sırada caddeden geçen Emniyet Müdürlüğü
ekipleri dumanları fark edip durumu İnegöl İtfaiyesi ve UEDAŞ ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahallenin büyük bir bölümündeki sokak lambaları ve evlerde elektrikler kesildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdüler. Yanan trafo ise UEDAŞ ekiplerinin çalışmalarıyla tamir edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:47 Kaynak: DHA
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