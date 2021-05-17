BURSA TRAKTÖRÜN RÖMORKU YOLA SAPLANDI - Son Dakika

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yolun çökmesi sonucu traktörün römorku yola saplandı. Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki, Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Atabey(50) yönetimindeki 16 PB 276 plakalı hafriyat yüklü traktör, Mahmut Esatbey Caddesi üzerinden Avcılar Sokak'a dönmek üzereyken yol çöktü. Traktörün römorkunun lastiği çöken yola düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edilirken, traktörün römorkunun devrilmesi riski üzerine, bölgede güvenlik önlemi alındı. Traktörün römorkunun devrilme ihtimali üzerine demir direkle destek sağlanırken, römorkun boşaltılması için kepçe çağırıldı. Molozların başka bir traktöre yüklenmesinin ardından, römork çöken yoldan çıkarıldı.