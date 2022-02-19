BURSA TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAŞKANI YILMAZ: YILLIK KART AİDATLARI TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDİYOR - Son Dakika

BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketici ile bankalar arasında yaşanan yıllık kredi kartı aidatı sorununa dikkat çekti. Bu konuda tüketici lehine ve aleyhine verilmiş, farklı kararlar olduğunu söyleyen Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkındaki Kanunu'na rağmen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı düzenlemelerin tüketici mahkemeleri yönünden bir bağlayıcılığı olmadığını belirtti. Yılmaz, 'Bir an önce hem bakanlığın hem BDDK'nın bu konuda yeni bir düzenleme ya da kanun yapmasını istiyoruz' dedi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı basın açıklamasıyla kredi kartı aidatı sorunlarına dikkat çekti. 'Kredi kartı yıllık aidatı konusunda yargı kararlarında bir yeknesaklık bulunmamaktadır' diyen Yılmaz, aidat bedelinin tüketiciye geri ödenmesi konusunda tüketici mahkemelerinin farklı kararlar verdiğini söyledi. Tüketici mahkemelerinin verdiği kararların kesin karar olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Kredi kartı yıllık aidatı ücretlerine ilişkin verilen yargı kararları Yargıtay'a taşınamamaktadır. Çünkü belirli bir miktarın altındaki uyuşmazlıklar için Yargıtay'a başvuru yapılamamaktadır' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu'na rağmen, BDDK'nın yaptığı düzenlemelerin tüketici mahkemeleri yönünden bir bağlayıcılığı olmadığını belirterek, sorunun mağdurunun yine tüketiciler olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

'Piyasada 84 milyona yakın kredi kartı var. Bu kredi kartlarından yıllık aidat alınmakta. Hem akdi faizi hem de gecikme faizi nedeniyle, çok yüksek paralar tüketiciden alınmaktadır. Durum böyleyken, ayrıca yıllık kredi kartı aidatının da alınmış olması tüketicinin korunması hakkındaki kanunun ruhuna aykırıdır. Tüketiciyi bu konuda korumak devletin garantisi altındadır. Devlet, 6502 sayılı kanunu yürürlüğe koymakla zaten tüketiciden yana taraf olduğunu göstermiştir. Yıllık kredi kartı konusunda gerek tüketici hakem heyetlerinde gerek tüketici mahkemelerinde hem lehine hem aleyhine kararlar veriliyor. ve bu konuda seyirci olarak bakılıyor. Buna mutlaka bir tedbir almak lazım. Alınıyorsa alınsın, yönetmelik ve kanun aynı anlayışta düzenlensin. Kanun 'korunsun' diyor. BDDK yönetmeliğinde 'alınabilir' diyor. Bu çelişkilerin ortadan kaldırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi zaruri bir durumdur. Bir an önce hem bakanlığın hem BDDK'nın bu konuda yeni bir düzenleme ya da kanun yapmasını istiyoruz.?

Yılmaz, bankaların tüketicilere ücretsiz kart seçeneğini sunmadığını da söyledi. Ücretsiz kart ile taksitli alışveriş yapılamadığına da dikkat çeken Yılmaz, 'Alacağı ücretsiz kartın da tüketiciye hiçbir faydası yoktur. Taksit yapamıyor, puan toplayamıyor. Avantajları yok. Paran varsa paran kadar harcama yapıyorsun ve ödeme yapıyorsun. Bu duruma bütçesi uygun olmayan milyonlarca insan var' dedi.

'TÜKETİCİNİN KART ALDIĞINDAN HABERİ BİLE OLMUYOR'

Bir diğer önemli sorunun ise tüketicinin haberi olmadan bankalar tarafından kredi kartı düzenlenmesi olduğunu belirten Yılmaz, 'Size bir kredi kartı verelim diyorlar. Verdikleri kredi kartı mutlaka aidatı olan karttır. Sözleşmelerin de standart olması nedeniyle, tüketici o sözleşmelerin içeriğine etki edemiyor. Tüketici ile müzakere edilemiyor. Kart gelinceye kadar, tüketicinin kredi kartı aldığından dahi haberi olmuyor. Bu durumda tüketicinin yeterince korunduğunu söylemek mümkün değildir' diye konuştu.