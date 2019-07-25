BURSA 'TULUMBACI' KARDEŞLER ZAMANA DİRENİYOR

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Türkiye 1 yılda 555 milyar TL kaynağını israf ediyor

Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı

Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi