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Bursa tüm yönleriyle Endonezya pazarında

36 dakika önce

Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa'nın son durağı Endonezya oldu.

Bursa tüm yönleriyle Endonezya pazarında, System.String[]
Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa'nın son durağı Endonezya oldu. Jakarta kentinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Kültür Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin ortak organizasyonunda Bursa'nın tarihi ve kültürü tanıtıldı.

Bursa'nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Türkiye'yi ve Bursa'yı her alanda etkin projelerle yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam eden Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma birliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de Jakarta kentinin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Senayan City Mall'da düzenlenen etkinlikte boy gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi konservatuarından sanatçıların da eşlik ettiği organizasyonda Türk müziğine yoğun ilgi duyan Endonezyalılar hat sanatı çalışmalarını da dikkatle izledi.

Etkinlikte Kültür Turizm Bakanlığı'ndan Begüm Soysal, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nden Anıl Bayık, Endonezya'da etkin iş yapan acentelere Türkiye ve Bursa'yı anlatan ayrıntılı bir sunum yaptı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:14 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi
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