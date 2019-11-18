Son Dakika Haberleri: Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Tunahan son yolculuğuna uğurlandıBURSA'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tunahan son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunahan, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve sanatçı Haluk Levent'in tedavisi için kampanyalar düzenlediği Tunahan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenişehir Akçeşme İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Tunahan Sezer için ilçe merkezindeki Hatuniye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tunahan'ın babası Ercan Sezer, annesi Serpil Sezer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ayaz Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.

Sezer ailesinin 2 çocuğundan birisi olan Tunahan'ın vefatı Yenişehir'de büyük üzüntü yarattı.

Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı

Haluk Levent, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Kenter'in ölüm haberini alan Mahsun Kırmızıgül gözyaşlarını tutamadı
Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi 130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]