Son Dakika Haberleri: Bursa turizm fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu
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Bursa turizm fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

1 saat önce

Türkiye turizm sektöründe faaliyet gösteren acenteler ile oteller, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Turizm Fuarı'nda (BUTUR) buluştu.

Bursa turizm fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu, System.String[]

Türkiye turizm sektöründe faaliyet gösteren acenteler ile oteller, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Turizm Fuarı'nda (BUTUR) buluştu.

İlki geçen yıl Ekim ayında düzenlenen Bursa Turizm Fuarı'nın ikincisi, Network Fuarcılık tarafından düzenlendi. Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, "2. Bursa Turizm Fuarı, Türkiye'deki turizm sektöründe önemli bir eksiklik olan acenteler ile otellerin buluştuğu, profesyonel bir fuar açığını kapamak hedefiyle organize edildi. Ulusal İhtisas Fuarı niteliğindeki fuarımızda sadece, oteller, kongre merkezleri ve havayolu şirketleri stant açtılar; seyahat acenteleri ve tur operatörleri de ziyaretçilerimiz oldu" dedi.

Bursa'nın böyle bir fuara ev sahipliği yapmasının önemli olduğuna vurgu yapan Eker, "Geçen yıl fuara katılan firmalarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonrasında gelen talepleri de dikkate alarak, fuarımızı, bu yıl tekrar düzenlemeye karar verdik. Geçen yıla oranla çok daha iyi bir fuar hazırlamaya çalıştık. Her geçen yıl daha da iyi olacaktır. İkincisini gerçekleştirdiğimiz fuarımızda da, ziyaretçilerimizin ve katılımcılarımızın çok memnun

kaldığını memnuniyetle gördük" dedi.

Fuarı ziyaret eden acenteler ve kurumsal şirket yetkilileri için her gün 3 adet Bursa turu da düzenlendi. Bu tura katılanlar Cumalıkızık, Gölyazı, Ulucami, Kozahan, Kapalıçarşı gibi tarihi bölgeleri ziyaret etme olanağı buldu. (Fotoğraflı)

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:46 Kaynak: DHA
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