BURSA Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika
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BURSA Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı

23 dakika önce

Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2)O SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç ile 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak, kendisi ve 6 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü Serdar Basri Ş.

Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

O SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç ile 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak, kendisi ve 6 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü Serdar Basri Ş. (23), hem olay yerinde kendisini tedavi eden sağlık çalışanına, hem de götürüldüğü hastanede kontrolleri yapılırken sağlık personelini ve bir gazeteciyi darbedince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Serdar Basri Ş., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sürücüye ilçe halkı da tepki gösterdi.

SAĞLIKÇILAR ENDİŞELİ ŞİDDET KORKUSU YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Genel Sağlık-İş (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) İnegöl Temsilcisi Erman Açıkgöz, konuyla ilgili olarak, Sağlık bakanımızın başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın da destek vererek her akşam sağlık çalışanlarının alkışlanmasına minnettarız. Onlar için mücadele ederek ne yorgunluğa düşeceğiz, ne de yılgınlığa. Halkımızın sağlığını korumak için mesleki bilgi ve tecrübemizle 24 saat görevimizi yapacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır ancak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte artık şiddet son bulmalı. Şiddeti gerçekleştirenlerin dışında, şiddete yeltenenler de en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bizler sağlık emekçileri olarak can kurtarırken, diğer yandan şiddet korkusu yaşamak istemiyoruz. Son bulması dileğiyle sağlık çalışanlarına ve basın emekçilerine yapılan şiddeti kınıyorum. Bu saldırılar artık son bulmalı dedi.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİ KONUŞTU

Saldırıya uğrayan gazeteci Kadir İnci ise, Dün akşam gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya giden sağlık ekiplerine sürücü saldırıda bulunmuş. Ardından ambulansla getirilen sürücü, görüntü çektiğimiz sırada bana da saldırıda bulundu. Biz şikayetçi olduk. Ancak yine şahıs tedavi gördüğü sırada başka bir sağlık personeline de saldırdı. Bu tür olayları şiddetle kınıyorum. Türkiye'de her akşam sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz. Kendini bilmez bir şahsın böyle davranması üzüntü verici. Devletimiz bu şahısla alakalı gereğini yapar diye düşünüyoruzö dedi.

Bayram Zülfüoğlu isimli vatandaş ise, Büyük ayıptır bu. Sağlıkçılarımız bizim için gece gündüz çalışıyorlar. Sağlıkçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu durumu kınıyoruzö ifadelerini kullandı.

BURSA Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı

Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:09 Kaynak: DHA

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