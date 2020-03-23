Son Dakika › Güncel › BURSA-Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika
BURSA-Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı
6 saat önce
Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2) (YENİDEN)
BURSA- Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2) (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın