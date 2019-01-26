Bursa U Dönüşü Yaparken Kaza Yaptı: 2 Yaralı

U dönüşü yaparken kaza yaptı: 2 yaralıBursa'da U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil, arkasından gelen otobüse çarptı.

U dönüşü yaparken kaza yaptı: 2 yaralı



Bursa'da U dönüşü yaparken kontrolden çıkan otomobil, arkasından gelen otobüse çarptı. Otomobil sürücüsü Eyüp İ. (38) ve otobüs yolcularından Ebru Ş. (46) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde olan Eyüp İ. idaresindeki 16 FT 247 plakalı otomobil, Çekirge istikametine gitmek için 'U' dönüşü yapmak için hareket etti. Sürücü Eyüp İ.'nin kontrolünden çıkan otomobil, arkasından gelen Fuat K. (39) idaresindeki 16 M 00177 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eyüp İ. ve otobüste yolcu olarak bulunan Ebru Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarınada yansıyan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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