Bursa Ülkü Ocakları'ndan Merinos'ta ücretsiz şenlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Ülkü Ocakları'ndan Merinos'ta ücretsiz şenlik - Son Dakika

Bursa Ülkü Ocakları'ndan Merinos'ta ücretsiz şenlik

6 saat önce

Bursa Ülkü Ocakları Çocuk Şenliği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Bursa Ülkü Ocakları'ndan Merinos'ta ücretsiz şenlik, System.String[]

Bursa Ülkü Ocakları Çocuk Şenliği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Çok sayıda veli ve çocuğun büyük ilgi gösterdiği şenlikte Ülkü Ocakları'nın kurduğu ücretsiz eğlence alanlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler ise etkinliklerin ücretsiz olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.


Ülkü Ocaklarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Şenliği etkinlikleri Merinos AKMM'de kapılarını açtı. Okulların tatile girmesiyle birlikte hafta sonu etkinliğini Ülkü Ocakları Çocuk Şenliği'nde geçirmek isteyen aileler yarında Merinos'u ziyaret edebilecek.


Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Vekili İsmail Tozman "Hayalimiz, hedefimiz, Çocukların internet bağımlığına dikkat çekmekti. Bursa Ülkü Ocakları bu etkinliğe imza attı. Sömestre tatilinde çocuklara ücretsiz verdiğimiz etkinliklerle çok önemli bir konuya dikkati çekerek onların eğlenirken öğrenmelerine vesile olduk. Bir tarafta internet varken diğer tarafta ise oyunlar var. Çocukların teknolojiye bağımlı hale gelmeleri çok kez gündeme geldi. Ancak uygulama aşamasına geçilemedi. Bursa Ülkü Ocakları olarak düzenlediğimiz etkinlikle ilk kez bunu hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi. - BURSA

Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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