Bursa ülkücü gençler 'damarlarındaki asil kanı kirletme' broşürü dağıttı - Son Dakika

Ülkücü gençler 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' broşürü dağıttı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gençleri, halka uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' yazılı broşür dağıttı.

İnegöl'de uyuşturucu ile mücadeleye farkındalık oluşturmak isteyen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gençler 'damarlarındaki asil kanı kirletme' yazılı broşürleri ilçe halkına ve esnafa dağıttı. Ahmet Akyollu Caddesi'nde broşür dağıtan gençler, uyuşturucu ile mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu söyledi. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı Ortaöğretim birimi yöneticisi Rıza Cincan, "İnegöl Ülkü Ocakları olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir farkındalık çalışması başlattık. Bu farkındalık kapsamında bastırdığımız el broşürlerini vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu mücadele bizim için terörle mücadele kadar önemlidir. Bu bağlamda terörle mücadele ettiğimiz kadar, uyuşturucuyla da mücadele etmekte kararlıyız. Uyuşturucu ile kaybettiğimiz her can, terörde kaybettiğimiz bir candan farksızdır" diye konuştu.

İlçe esnafı Yılmaz Erdem, "Gençler git gide kötüye gidiyor. İnşallah Ülkü Ocakları bu işi önderliğinde çözeceğiz" dedi.

Broşürü inceleyen Tunahan Yılmaz ise "Uyuşturucu bir gençliğin kendisine verdiği zararlardan biridir. Bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.