Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı - Son Dakika

Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı

6 saat önce

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursa Ulu Cami'de program düzenledi.

Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı, System.String[]

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursa Ulu Cami'de program düzenledi.


Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursalılar camilere akın etti. Bursa Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit okundu ve dualar edildi. Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayanlar da avluda geceyi idrak etti. - BURSA

Regaib Kandili, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
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