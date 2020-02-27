Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı - Son Dakika

Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı
6 saat önce
Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursa Ulu Cami'de program düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursa Ulu Cami'de program düzenledi.
Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursalılar camilere akın etti. Bursa Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit okundu ve dualar edildi. Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayanlar da avluda geceyi idrak etti. - BURSA
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