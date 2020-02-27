Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı - Son Dakika

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursa Ulu Cami'de program düzenledi.



Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bursalılar camilere akın etti. Bursa Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit okundu ve dualar edildi. Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayanlar da avluda geceyi idrak etti. - BURSA