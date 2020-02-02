Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu - Son Dakika

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Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu
6 saat önce
BURSA Uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu
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