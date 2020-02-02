Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu - Son Dakika

Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu

6 saat önce

BURSA Uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu.

BURSA Uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu

Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
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