Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu-2 - Son Dakika

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Bursa uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu-2
6 saat önce
BURSA Uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:36 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ'a akın eden tatilciler yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluşturdu-2
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