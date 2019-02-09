Bursa Uludağ'a Günübirlikçi Akını
1 saat önce
Uludağ'a günübirlikçi akınıKış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonu günübirlikçilerin akınına uğradı.
Uludağ
'a günübirlikçi akını
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonu günübirlikçilerin akınına uğradı. Festival kapmasında gelen üniversiteli öğrenciler ise gündüz kayak yaparak, akşamları da konserlerde eğleniyor. Türkiye
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşıyor. Yoğunluk nedeniyle yaya ve araç kuyruğunun oluştuğu Uludağ'da, Jandarma
ekipleri trafiğe müdahalede bulunuyor. Kar
kalınlığının 1 metre 68 santimetre olarak ölçüldüğü beyaz cennette, hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düştü. Aileleri ile birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen tatilciler ile günübirlikçilerin Uludağ'a akın etmesiyle birlikte oluşan yoğunluk nedeniyle yaya ve araç trafiği meydana gelirken, Jandarma trafik ekipleri de trafiğin tıkanmasını önlemek için çaba gösteriyor. Festival kapsamında Uludağ'a gelen üniversiteli öğrenciler ise gündüz kayak yapıp, akşam karlar üzerinde partiye katılıyor. Vatandaşlar kiraladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarırken, zaman zaman yaşanan ufak kazalar pistlerde renkli görüntüler oluşturuyor. Vatandaşların yoğunluğu işletmecilerin de yüzünü güldürürken, kiraladıkları kızaklarla eğlenen tatilciler, Uludağ'dan mutlu şekilde ayrılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:12 Kaynak: DHA
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