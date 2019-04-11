Bursa Uludağ'da 1 Kişinin Öldüğü 29 Kişinin Gözaltına Alındığı Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uludağ'da 1 kişinin öldüğü 29 kişinin gözaltına alındığı kavganın görüntüleri ortaya çıktıUludağ'da geçtiğimiz Şubat ayında özel güvenlikçiler ile Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri...

Uludağ'da 1 kişinin öldüğü 29 kişinin gözaltına alındığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı



Uludağ'da geçtiğimiz Şubat ayında özel güvenlikçiler ile Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da, geçtiğimiz Şubat ayında 1.Oteller Bölgesindeki bir otele ait kafede, üzerinde bozuk para olmadığı için 2 lira olan tuvalet ücretini ödemeyen Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Y.U., ile oteldeki özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kavgada, Bursa Kayak Öğretmeneri Derneği üyeleri Y.K., E.Ç., ile R.Ö. ve özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve A.Ö., birbirini darp etti. Yaşanan bu olayın gecesinde, kayak öğretmenleri derneği üyelerinden oluşan 40 kişilik grup, özel güvenlik görevlilerin konakladığı otele gelerek görevlilere saldırdı. Burada güvenlik görevlisi M.S., belinden çıkardığı tabanca ile yaylım ateşi açtı. M.S.'nin tabancasından çıkan mermi 19 yaşındaki Yusuf Köse ve 34 yaşındaki H.S.'ye isabet etti. Yusuf Köse, hayatını kaybederken H.S. yaralı olarak kurtuldu. Bu sırada dernek üyeleri ve güvenlik görevlileri arasında devam eden sopa ve yumrukların konuştuğu kavga, jandarma ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Yaşanan olayda 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 7 adet bıçak ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı. Olayın ardında 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Meydan kavgasını aratmayan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 40 kişilik dernek üyelerinin ellerinde sopalar ile oteli bastığı, özel güvenlik görevlilerinde silahlarını çekerek kalabalığı dağıtmak adına ateş ettikleri, 2 kişinin de vurularak yere düştüğü, dernek üyelerinin otele taş ve sopalarla saldırması, daha sonra jandarma ekiplerinin gelmesi görüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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