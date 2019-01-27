Son Dakika Haberleri: Bursa - Uludağ'da 2 Dağcı Yoğun Tipi Nedeniyle Kayboldu

Bursa - Uludağ'da 2 Dağcı Yoğun Tipi Nedeniyle Kayboldu

1 saat önce

Bursa Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 3 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu.

Bursa Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 3 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'dan gelen 25 dağcıdan ikisi, akşam saatlerinde Uludağ Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis nedeniyle kayboldu. Dağcılar 156'yı arayarak yardım istedi. Tüm ekipler, ihbar sonrası alarm durumuna geçtiler. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildiler. Ekipler hava şartları neticesinde telefonlarını şarjı biten 2 dağcıya ulaşmakta güçlük yaşadı. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Şuvman (25) ve Doğan Düz (25) isimli dağcılar saat 23.00 sıralarında AFAD ve JAK ekiplerince sağlıklı olarak bulundu.

Öte yandan, dağcıların yoğun tipi ve fırtınadan korunmak için kendilerine kar mağarası yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 15 kişilik arama kurtarma ekibinin 25 dağcı ile birlikte Oteller Bölgesi'ne ineceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:19 Kaynak: DHA

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