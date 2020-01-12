Bursa uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi - Son Dakika

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Bursa uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi
6 saat önce
BURSA Uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi
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