Bursa uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi - Son Dakika

Bursa uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi

6 saat önce

BURSA Uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi.

BURSA Uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi

Bursa uludağ'da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar köyleri piste çevirdi

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
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