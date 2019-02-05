Bursa Uludağ'da 6 Kişinin Üzerine Karın Düştüğü Bina Temizlendi
33 dakika önce
Uludağ'da 6 kişinin üzerine karın düştüğü bina temizlendiUludağ'da 6 kişinin üzerine düşen kar kütlesinin ardından PTT binasının çatısı itfaiye ekipleri tarafından sıcak su ile temizlendi.
Uludağ
'da 6 kişinin üzerine karın düştüğü bina temizlendi
Uludağ'da 6 kişinin üzerine düşen kar kütlesinin ardından PTT
binasının çatısı itfaiye ekipleri tarafından sıcak su ile temizlendi. Jandarma
ekipleri trafiği keserken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca çatıda bulunan kar ve buz kütlelerini sıcak su ile temizledi.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da geçtiğimiz gün PTT binasının çatısında biriken kar kütlesi piste gitmek için sıra bekleyen 6 kişinin üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tatilcileri kurtarmak için seferber olurken olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatin sonunda kar altında çıkarılan 6 kişi Bursa
'da çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Olayın ardından herhangi bir facianın daha yaşanmaması için bu gün itfaiye ekipleri PTT binasına çıkarak sıcak su ile biriken buz kütlelerini ve kar kütlelerini temizledi. Temizliğin ardından yola dökülen kar kütleleri kepçe tarafından yol kenarlarına çekilerek temizlendi. Ayrıca hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:30 Kaynak: DHA
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