Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Açan Güneş Pistleri Doldurdu

Bursa Uludağ'da Açan Güneş Pistleri Doldurdu

49 dakika önce

Türkiye'nin kış turizmi ve kayak merkezi Uludağ'da hakim olan güneşli havada kayakçılar keyifli bir gün geçirdi.

Türkiye'nin kış turizmi ve kayak merkezi Uludağ'da hakim olan güneşli havada kayakçılar keyifli bir gün geçirdi.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da bir süredir devam eden sisli ve yağışlı hava yerini güneşli ve açık bir havaya bıraktı. Durumu fırsat bilen kayak severler kayak pistlerine akın etti. 70 santimetreye ulaşan kar kalınlığına ulaşan kayak pistlerinde, pistlerin basılmasının ardından oluşan kayağa elverişli zemin kayak severleri memnun etti. Öte yandan termometrelerin eksi 8 dereceyi gösterdiği Uludağ'da yılbaşının da yaklaşmasıyla yoğunluk arttı. Uludağ'daki oteller ise yerli ve yabancı turistlerin akınıyla tam doluluğa ulaştı.

TÜM PİSTLER AÇILDI, TÜM TELESİYEJLER ÇALIŞTIRILDI

Kayak pistlerinin dumunu anlatan Kayak Öğretmeni Alef İlyas, Bugün hava çok güzel. Dün yağan yoğun karın ardından açan güneş bizi sevindirdi. Ziyaretçi sayımızın artmasıyla tüm pistler açıldı ve tüm telesiyejler hizmet vermeye başladı. İnsanlar burada oldukça keyifli vakit geçiriliyorlar dedi.

Kayak sever çocuklar için eğitimin 4 yaşında başlayabileceğini söyleyen İlyas, En az 4 saat süren eğitimin ardından çocuklar ve yetişkinler iyi derecede kayak yapmaya başlayabiliyor şeklinde konuştu.

KAYAK MERKEZLERİNİN EN İYİSİ ULUDAĞ

Profesyonel kayakçı Hasan Hayri Şer(13), 3 buçuk yaşımdan beri kayak yapıyorum. Bütün kayak merkezlerine gittim. Bence kayak yapmak için en güzel yer Uludağ. Çok uzun zamandır sporumu burada yapıyorum. Bugün hava çok güzeldi. Dün akşam kar yağmıştı ve sis vardı. Sisin olmaması kayak yapmak için daha elverişli bir ortam oluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:59 Kaynak: DHA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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