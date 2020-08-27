BURSA Uludağ'da ayılar, kendileri için bırakılan ekmek ve su ile beslenirken görüntülendi - Son Dakika

Uludağ'da ayılar, kendileri için bırakılan ekmek ve su ile beslenirken görüntülendi

Bursa, Uludağ'da iki ayı, kendileri için bırakılan ekmekleri yerken görüntülendi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, Sarıalan Bölgesi'ne gelen iki ayı, kendileri için bırakılan ekmekleri yedi. Bölgede kamp yapan vatandaşlar tarafından görüntülenen ayılar, su da içerek beslendi. Kameraya yansıyan görüntülerde ayılardan birinin, vatandaşları fark etmesinin ardından bir an duraksayarak tedirginlik yaşaması ve ardından su içmeye devam etmesi dikkat çekti.