Bursa Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
Bursa Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (GÜVENLİK KAMERASI)(Tür: Yurt)
Bursa Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (GÜVENLİK KAMERASI)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:38 Kaynak: DHA
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