Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Bursa Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Bursa Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (GÜVENLİK KAMERASI)(Tür: Yurt)

Bursa Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (GÜVENLİK KAMERASI)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı Uludağ'da Kar Kütlesinin Çökme Anı Kamerada

Son Dakika! Benzine Zam Geldi Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:10:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]