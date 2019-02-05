Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıld-3

Bursa Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıld-3

1 saat önce

Bursa Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıld-3(Tür: Yurt)

Bursa Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıld-3

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:46 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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