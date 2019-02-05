Bursa Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıld-3
1 saat önce
Bursa Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıld-3(Tür: Yurt)
Bursa Uludağ
'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıld-3
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:46 Kaynak: DHA
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