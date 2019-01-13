Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Hafta Sonu Adım Atacak Yer Kalmadı

Bursa Uludağ'da Hafta Sonu Adım Atacak Yer Kalmadı

53 dakika önce

Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı (EK)1)GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜKış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 1.71 santimetreye ulaştı.

Bursa Uludağ'da Hafta Sonu Adım Atacak Yer Kalmadı, System.String[]
Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı (EK)

1)GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 1.71 santimetreye ulaştı. Oteller Bölgesi'ni etkisi altına alan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun kar yağışı ve sisli havaya rağmen yerli yabancı turistler pistlere akın etti.

Kayak yapmak için İzmir'den geldiğini söyleyen Açelya Gürel, 'Uludağ bugün çok yoğun. Aşırı bir kalabalık var. Bugün hava biraz sisli. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Aşırı bir yoğunluk var. Uludağ'a ilk defa geldim. Keyifli bir yerö dedi. Olumsuz hava koşullarına rağmen pistlerin dolu olduğunu belirten Fehiçe Sağanak ise, 'Kar ve sis etkisini göstermiş durumda. O yüzden biraz zorluk yaşıyoruz. Kayak yapıyoruz. Eğlenceler de başladı. Uludağ gerçekten müthiş bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorumöifadelerini kullandı.Yaklaşan sömestr tatiliyle birlikte bölgede yoğun bir hareketliliğin olduğunu dile getiren otel yöneticisi Erçin Yalçın, 'Uludağ'da yoğun sis var. Eksi 17 dereceye yakın bir soğukluk var ama pistler tıklım tıklım. Günübirlikçiler de geldi. Otellerde de şu an yüzde 100 doluluk var. Şubat'ın 14'üne kadar dolu geçecekö diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Kar, Uludağ, Güncel
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